İsrail, Gözaltında İşkence ile Komaya Giden Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay gözaltına aldığı Filistinliyi işkenceyle komalık ettikten sonra teslim ettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 18 Ağustos'ta gözaltına alınan Mahmud el-Verdiyan isimli Filistinlinin işkence sonucu komaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Beytullahim sakinlerinden 48 yaşındaki Mahmud el-Verdiyan, İsrail hapishanelerindeki sorgu hücrelerinde suikast girişimlerine maruz kaldıktan sonra bırakıldı ancak durumu kritik." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Verdiyan'ı geçen ay Beytullahim'deki evinden gözaltına aldıktan sonra Ofer Hapishanesi'nde sorguya aldığı aktarılan açıklamada, Verdiyan'ın gözaltına alındıktan sonra avukatıyla da görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.

Gözaltına alındığı sırada herhangi bir sağlık problemi olmayan Verdiyan'ın 25 Ağustos'ta bilinci kapalı halde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

İsrail makamlarının, 11 Eylül'de sağlık durumu daha da kötüleşen Verdiyan hakkında serbest bırakma kararı verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Verdiyan'ın Beytullahim'deki bir hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Verdiyan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret edilen açıklamada, "Hastane raporlarına göre, ciddi oksijen yetersizliğinden dolayı Verdiyan'ın beyninde hasar meydana gelmiş. Kaburgalarında tespit edilen kırıkların yanı sıra boyun kısmında morluk ve ezikler olan Verdiyan'ın vücudunda birçok yara izi söz konusu." bilgisi verildi.

Verdiyan'ın gözaltına alındığı andan itibaren işkenceli sorguya alındığına işaret edilen açıklamada, 48 yaşındaki Verdiyan'ın maruz kaldığı işkencenin İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik devam eden suçlara bir yenisi olarak eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.