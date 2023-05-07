İsrail, gözaltına aldığı Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan'ı serbest bıraktı

İsrail, "kaçakçılık" suçlamasıyla gözaltına aldığı Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan'ı serbest bıraktı.

Ürdünlü vekilin avukatı Cevad Bulas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milletvekili Advan'ın gözaltı süresinin bugün uzatılmasının planlandığını ancak bu sabah İsrail tarafından kendisine duruşmanın iptal edildiği yönünde bilgi verildiğini söyledi.

Müvekkilinin bu sabah salıverildiği ve Ürdün'e geçmekte olduğunu ifade eden Bulas, bu meselenin, başta Advan, Ürdün, İsrail ve karşılıklı ilişkiler olmak üzere tüm taraflar açısından olumlu bir şekilde sonuçlandığını dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Advan'ın İsrailli yetkililer tarafından Ürdün ile Batı Şeria'yı birbirine bağlayan Kral Hüseyin Köprüsü'nden teslim alınması sürecinin başladığını açıkladı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde de Ürdünlü vekilin bu sabah serbest bırakıldığı ve dava sürecinin Ürdün'de devam edeceği kaydedildi.

Haberde, Advan'ın serbest bırakılmasının, Ürdün ve Kraliyet Divanına yakın yetkililerin İsrail'e uyguladığı yoğun baskının ardından gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail'in, konunun, Ürdün ile arasındaki ilişkileri tehlikeye sokan bir "güvenlik ihlali" olduğunu vurguladığı ve bu ihlal nedeniyle vekilin yargılanması ve cezalandırılmasını talep ederek serbest bırakmayı kabul ettiği aktarıldı.

İsrail, Ürdünlü vekili "kaçakçılık" suçlamasıyla gözaltına almıştı

Ürdünlü Milletvekili İmad el-Advan, 23 Nisan'da Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden aracıyla geçiş yaptığı sırada İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Ürdün medyası, Tel Aviv yönetiminin, Advan'ı "kaçakçılık amacıyla altın ve silah bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu.

İsrail'deki askeri mahkeme, 30 Nisan'da Advan'ın gözaltı süresini 8 gün uzatma kararı vermişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de İsrail'in "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına aldığı Advan'ın dosyasını yakından takip ettiklerini belirtmişti.