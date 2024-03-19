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İsrail, Golan Tepelerinde yeni bir tugay kurdu

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İsrail ordusu, kuzeyde Suriye ve Lübnan sınırındaki işgal altındaki Golan Tepelerinde "operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda" yeni bir tugay kurduğunu duyurdu. HaHarim adlı yeni tugay, Lübnan sınırındaki er-Rus Dağı ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki Suriye sınırındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nda görev yapacak.

İsrail ordusu, kuzeyde Suriye ve Lübnan sınırındaki işgal altındaki Golan Tepelerinde "operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda" yeni bir tugay kurduğunu duyurdu.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "HaHarim" adlı yeni tugay, "operasyonel ihtiyaçlar" nedeniyle kuruldu.

Birkaç hafta içinde faaliyetlerine başlayacak yeni tugayın, Lübnan sınırındaki er-Rus Dağı ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki Suriye sınırındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nda, "arazi koşullarına uygun" görev yapacağı belirtildi.

İsrail ordusu ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren sınır boyunca çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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