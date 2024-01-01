İsrail, Golan Tepeleri üzerindeki İHA'ya müdahale etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde bir insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki işgal altında bulunan Golan Tepeleri üzerinde Suriye'den gönderilen bir İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Bu, İsrail ordusunun Golan Tepeleri üzerinde bir hafta içinde duyurduğu 3. güvenlik olayı olarak kayda geçti.

Öte yandan, Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İslami Direniş güçlerinin, Irak'tan Golan Tepeleri'ndeki İsrail ordusuna ait bir askeri mevkiyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Suriye'den atılan bir roketin Golan Tepeleri bölgesine düştüğünü duyurmuştu.

Ordu radyosundan 27 Aralık'ta yapılan açıklamada, Suriye'den gönderilen patlayıcı yüklü bir İHA'nın Golan Tepeleri'ne düştüğü aktarılmıştı.

İsrail hükümeti, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında yaşayan yerleşimcilerin tahliyesinin mali olarak desteklenmesinin Şubat 2024'ün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasının ardından Gazze çevresinin yanı sıra ülkenin kuzeyinde, Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaların yaşanması nedeniyle sınır bölgelerindeki halkı tahliye etmişti.

İsrail hükümeti, çatışmalar nedeniyle tahliye ettiği vatandaşlarının konaklama masraflarını üstleniyor.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, İsrail, 7 Ekim'den bu yana kuzey ve güney bölgelerinden 126 binden fazla kişiyi tahliye etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.