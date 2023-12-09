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İsrail Genelkurmay Başkanının Oğlu ve Yeğeni Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü

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İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail'in yerel İbranice gazetesi "Yom Yom"un haberinde, "İnanılmaz: Eisenkot ailesinde bir felaket daha. Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un yeğeni, oğlunun öldürülmesinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Eisenkot'un kız kardeşi Şaron Eisenkot Cohen'in oğlu Maor Meir Cohen, cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldü.

İsrail ordusundan Cohen'in ölümüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmüştü.

Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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