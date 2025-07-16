İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Golan Tepeleri'nde Suriye'ye Yönelik Saldırılar Üzerine Toplantı Düzenledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'ye yönelik saldırılar sürerken işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail üssünü ziyaret ederek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nafah Üssü'ndeki toplantıya Zamir'in yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai, Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, İsrail ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder'in de katıldığı belirtildi.

Zamir, burada yaptığı konuşmada, Dürzilere zarar gelmemesi için kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.

Güney Suriye'de sınır boyunca yer alan toplulukları koruyacaklarını iddia eden Zamir, İsrail ordusunun dün itibariyle Suriye'ye saldırılar düzenlemeye başladığını, saldırılarının genelinin Süveyda bölgesini hedef aldığını, bugün Şam'a da saldırı düzenlendiğini söyledi.

Zamir, "saldırıların hızını artırmak ve Suriye'deki Dürzilere yönelik saldırıları durdurmak için istihbarat ve saldırı kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi" emri verdiğini, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerindeki birlikleri takviye ettiklerini aktardı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye'nin güneyine bir dizi saldırı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusu, akşam saatlerine doğru, istihbaratın yönlendirmesiyle Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Süveyda bölgesine giden zırhlı araçların, mevzilerin, silah depolarının ve diğer askeri noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.