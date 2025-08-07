İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'den Netanyahu'ya İşgal Yanıtı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin yeniden işgal edilmesi planı konusunda yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin tutumunu "korkusuzca" ifade etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Zamir, ordu kurmaylarıyla değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye 22 aydır sürdürdükleri saldırıların hedefine ulaştığını hatta ötesine geçtiğini belirtti.

Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline ilişkin yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin kamuoyu önünde ilk kez konuşan Zamir, tartışma kültürünün İsrail'in toplumu ile ordu kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

"Korkusuz, objektif, bağımsız ve profesyonel şekilde tutumumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Subaylarımızdan da bunu bekliyoruz." diyen Zamir, "Hamas'ı ortadan kaldırma" ve İsrailli esirleri geri getirme hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Zamir'in açıklamalarının, "stratejik tuzak" olarak nitelendirdiği Gazze'nin tamamını işgal planını görüşmek üzere yapılması beklenen Güvenlik Kabinesi toplantısının hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesini bu akşam toplaması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridinin tamamını işgal planı

İsrail Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.