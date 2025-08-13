İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'a Sürpriz Ziyaret

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut'ta temaslarda bulunduğu sırada, işgal altındaki Lübnan topraklarına "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zamir, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bazı noktaları ziyaret etti.

Burada "zafer" imalı açıklamalar yapan Zamir, Hizbullah'la ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a karşı 600 hava saldırısı düzenlediklerini de itiraf etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, bugün Beyrut temasları kapsamında Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Laricani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor." demişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.