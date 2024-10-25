İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah ile Çatışmanın Hızlı Sonuçlanma İhtimali Var

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ordusunun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'da Hizbullah ile devam eden çatışmanın "hızlı bir şekilde sonuçlanması" ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Askeri lider bu açıklamaları Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesini ziyareti sırasında 162. Tümen komutanlarıyla konuşurken yaptı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail ordusunun Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı, Herzi Halevi, Lübnan'da Hizbullah ile devam eden çatışmanın "hızlı bir şekilde sonuçlanması" ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Askeri lider, Hizbullah'ın üst düzey komuta zincirini tamamen dağıttıklarını öne sürdü.