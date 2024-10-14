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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İHA saldırısının ardından askeri üste incelemelerde bulundu

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Sosyal medyada öldüğü iddia edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah tarafından İHA ile hedef alınan askeri üssü ziyaret etti. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 58 asker yaralandı.

Hakkında sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın dün insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı askeri üssü ziyaret etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, 4 askerin öldüğü, 58 askerin de yaralandığı Hayfa'nın güneyinde yer alan askeri üsse gitti.

Burada askerlerle bir araya gelen Halevi, dünkü saldırının acı verici sonuçları olduğunu ifade etti.

Hizbullah, Hayfa'nın güneyinde İsrail ordusuna ait askeri üsse İHA ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 4 asker ölmüş 58 asker de yaralanmıştı. Sosyal medyada, saldırı sırasında Halevi'nin de hedef alınan üste olduğu ve öldüğü yönünde iddialar yer almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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