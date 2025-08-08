İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze İşgali için Üst Düzey Toplantı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Gazze kentinin işgali sonrası üst düzey askeri yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Gazze'ye yönelik saldırılar ve gelecekteki planlar ele alındı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı alması sonra üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Zamir'in Gazze'ye saldırıların büyük oranda yönetildiği Güney Komutanlığı'nda bazı üst düzey komutanlarla bir araya geldiği belirtildi.

Zamir ve üst düzey komutanların Gazze kentinin işgal kararı sonrası durum değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi.

Durum değerlendirme toplantısında Gazze'ye yönelik mevcut saldırıları ve bu saldırıların devamına yönelik planlar ve hazırlıkların ele alındığı kaydedildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgaline ilişkin planı onaylamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Efsane spor gazetecisi son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.