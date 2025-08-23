İsrail Gazze'yi Kuşatıyor: Filistinlilere Tahliye Bildirimi Gönderildi
İsrail güçleri, yoğun nüfuslu Gazze'yi kuşatarak saldırıya hazırlanıyor. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer bölgedeki Filistinlilere tahliye bildirimleri gönderecek.
GAZZE, 23 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güçleri, yaklaşık iki haftadır yoğun nüfuslu Gazze'yi çeşitli yönlerden kuşatıyor. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer saldırıya başlamadan önce bölgedeki Filistinlilere tahliye bildirimleri gönderileceğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel