İsrail Gazze'yi Kuşatıyor: Filistinlilere Tahliye Bildirimi Gönderildi
İsrail güçleri, yoğun nüfuslu Gazze'yi kuşatarak saldırıya hazırlanıyor. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer bölgedeki Filistinlilere tahliye bildirimleri gönderecek.

GAZZE, 23 Ağustos (Xinhua) -- İsrail güçleri, yaklaşık iki haftadır yoğun nüfuslu Gazze'yi çeşitli yönlerden kuşatıyor. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, İsrailli yetkililer saldırıya başlamadan önce bölgedeki Filistinlilere tahliye bildirimleri gönderileceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
