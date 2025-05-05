İsrail, Gazze'yi Kalıcı Olarak İşgal Etmeyi Hedefliyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini ve artık "işgal" kelimesini telaffuz etmekten korkmayacaklarını söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, katıldığı bir konferansta, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabinenin esir takası anlaşması karşılığında olsa bile Gazze'den çekilmemeye karar verdiğini belirten Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasının yolunun saldırmaktan geçtiğini savundu.

Smotrich, söz konusu kararın kalıcı bir politika değişikliği olduğuna işaret ederek "Gazze'yi kalmak üzere işgal ediyoruz, artık girip çıkmak yok. Bu bir zafer savaşıdır ve işgal kelimesinden korkmayı bırakmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce İsrailli esirlerin canı pahasına olsa da Gazze Şeridi'ni Hamas'ın yönetmesine izin vermeyeceklerini savunan İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar da "Amacımız Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmektir." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, İsrail güvenlik kabinesinin kara işgalini genişletme kararını değerlendirdi.

"Amacımız Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmektir." diyen Zohar, bu adımın Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atacağını itiraf ederek, başka seçenekleri kalmadığını iddia etti.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.