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İsrail, Gazze'yi 250 noktadan vurdu

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İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Gazze'deki saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 250 yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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