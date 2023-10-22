İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın savaşa girmekle "hayatının hatasını" yapacağını söyledi.

"Hizbullah, savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki ordu üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, buradaki askerlere hitap ettiği konuşmasında, "bir varoluş savaşı verdiklerini" savundu.

İsrail'in "kuzeydeki tehdidi durdurmak, güneyde de Hamas'ı yeryüzünden silmek için" iki savaş yürüttüğünü ifade eden Netanyahu, Hizbullah'ın henüz savaşa girip girmemek istediğini bilemediklerini belirtti.

Netanyahu, Hizbullah ve Lübnan'ı hedef aldığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eğer Hizbullah, savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu, Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız."

Filistinlilere ait evler hedef alındı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki bölgede, Filistinlilere ait evleri hedef aldığı son saldırısında, can kaybı ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ile El-Basra mahallelerindeki evlere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırısı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

"Hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

Kudra, hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması için çağrı yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.