İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 14. gününde İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayınlandı.

Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye günlerdir düzenlediği saldırılarda 9 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethanenin İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinden İkrami Salim de, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 15 yaşındaki Filistinli İyad Muhammed es-Sus'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nablus'un güneyinde de yine askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Fevvaz Mansur'un yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 83'e yükseldiği ifade edildi.

Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak anne-kız olan iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadesini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki tarihi kiliseye saldırısında ölü sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in dün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Kahire'de İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Sunak'ın görüşmesinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için ateşkes çabaları, sivillerin korunması, bölgeye gıda ve tıbbi yardımın ulaşması, elektrik ve suyun en kısa sürede sağlanması konuları gündeme geldi.

Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ya da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı, barışın sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarını içerecek ve başkenti Doğu Kudüs'te olacak bağımsız Filistin devletinin tanınmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Sunak da ülkesinin sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu ifade ederek Gazze'ye acil insani yardım göndereceklerini belirtti.

Ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu vurgulayan Sunak, bu sayede Filistin ve İsrail'in "güvenlik, barış ve iyi komşuluk ilişkisinde yaşayabileceğini" dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı, savaşın amacının "Hamas'ı yok etmek" olduğunu söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik savaşın, "Hamas'ı ortadan kaldırmayı ve Gazze'de yeni bir güvenlik sistemi kurmayı amaçladığını" ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gallant, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı merkez binasında İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine hitap etti.

Gazze'ye yönelik savaşın "3 aşamalı bir hamle" olduğunu söyleyen Gallant, "Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız." dedi.

İsrailli Bakan, "ikinci aşamada savaşı daha az yoğunlukla devam ettireceklerini ve Filistinli direniş noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklarını" ifade etti.

Gallant, üçüncü aşamanın, "Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sisteminin kurulması" olacağına işaret ederek, bu kapsamda, "İsrail'in oradaki (Gazze'deki) günlük yaşamda sorumluluğunun ortadan kaldırılması ile İsrail vatandaşları ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratacaklarını" kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı, "Savaşın içindeyiz. Başka seçeneğimiz yok. 7 Ekim, Hamas'ı yok etme sürecinin başladığı gündür." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 720'si çocuk 1400 kişi kayıp

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan çok sayıda kişi olduğu belirtilen açıklamada, 720'si çocuk olmak üzere 1400 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve uyguladığı ablukanın tetiklediği yakıt eksikliği nedeniyle 7 hastane ve 21 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında 46 sağlık personelinin öldürüldüğünü, 85'inin de yaralandığını bildiren Bakanlık, 23 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Hastanelerde malzeme eksikliğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişi yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısında ölenler için cenaze töreni yapıldı.

İnşa tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda düzenlenen cenaze merasimine Hristiyan ve Müslüman Filistinliler yoğun katılım gösterdi.

Töreni Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi Piskoposu Aleksios yönetti.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.