İsrail, Gazze'ye Yardım Götüren Aktivistleri Alıkoydu

İsrail, Gazze'ye Yardım Götüren Aktivistleri Alıkoydu
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İsrail yönetimi, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinde bulunan 12 insan hakları aktivistini Ramle'deki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planlıyor. Aktivistlerin iletişim araçlarına erişimi kısıtlanacak.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Madleen yelkenlisinden alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, cezaevi servisinin alıkonulan 12 insan hakları aktivistinin gelişine hazırlık yaptığı, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise İsrail'in zorla alıkoyduğu 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek amacıyla hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatını verdiği aktarıldı.

Alıkonulan aktivistler İsrail'e getiriliyor

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisinin 12 gönüllüsünün donanma tarafından İsrail'e getirilmekte olduğunu kaydetti.

İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduğunu aktaran Büyükelçi Siebert, Tel Aviv yönetiminin, alıkonulan 12 aktivistten ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Siebert, Madleen yelkenlisindeki tek Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar'a konsolosluk aracılığıyla yardım teklifinde bulunulduğunu da kaydetti.

İsrail donanma güçlerinin müdahalede bulunduğu Madleen yelkenlisinin Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilip getirilmediğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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