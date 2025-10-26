İsrail, Gazze'ye Yabancı Gazetecilerin Girişini Yeniden Değerlendiriyor

İsrail hükümeti, Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişini iki yıldır engellemesi nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalırken, Yüksek Mahkeme'ye önümüzdeki bir ay içinde durumu netleştirileceğini belirterek "yeni politika hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, hükümetin Yüksek Mahkeme'ye gönderdiği yazılı yanıtta, gazetecilerin Gazze'ye girişinin engellenmesine karşı açılan davalara yanıt olarak "önümüzdeki bir ay içinde yeni bir plan veya politika hazırlayacağını" ilettiğini aktardı.

Söz konusu yanıtın 23 Kasım'a kadar sunulması planlanıyor.

Yetkililer, yeni politika yürürlüğe girene kadar gazetecilerin, İsrail ordusunun gözetiminde ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınır çizgisine kadar Gazze'ye giriş yapabileceğini belirtti.

İsrail Yabancı Basın Derneği 23 Ekim yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin hükümetin Gazze'ye gazeteci girişini sürdürmesine izin veren kararına tepki göstermişti.

Dernek yeni açıklamasında, "Mahkeme hükümete 30 gün içinde net bir tutum almasını bildirdi. Umarız mahkeme, devletin ek gecikmelerine karşı kararlı bir duruş sergiler." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin süreci sürekli ertelediği ve bu tavrın "gazetecilerin görevini yapmasını engellemeyi ve halkın bilgi alma hakkını kısıtlamayı amaçladığı" vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarda şimdiye kadar en az 238 Filistinli gazeteci ve basın çalışanını öldürdü. Ulusal ve uluslararası hak örgütleri, İsrail'in yabancı gazetecileri engellemesinin ve Filistinli gazetecileri hedef almasının, Gazze'de yaşanan katliamın ve yıkımın dünya kamuoyuna ulaşmasını engellemeye yönelik olduğunu belirtiyor.