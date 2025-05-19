İsrail, Gazze'ye Sınırlı Yardım Girişi İçin Ablukayı Kaldırıyor

İsrail, Gazze'ye Sınırlı Yardım Girişi İçin Ablukayı Kaldırıyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki insani krizin derinleşmesi üzerine ablukayı kaldırarak sınırda sınırlı miktarda gıda yardımına izin vereceklerini açıkladı. Yardım geçişinin ne zaman başlayacağı henüz net değil.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ağır insani kriz nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin arttığı bir dönemde pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlı yardım girişine izin vermek üzere ablukayı kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ağır insani kriz nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin arttığı bir dönemde pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlı yardım girişine izin vermek üzere ablukayı kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada açlık krizini önlemek için Gazze halkına "temel" miktarda gıda sağlanmasına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada yardımın ne zaman ya da hangi mekanizma aracılığıyla sağlanacağı konusunda ayrıntı yer almazken, İsrail devlet televizyonu Kan yardım geçişinin "derhal" başlayacağını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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