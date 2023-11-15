İsrail, Gazze'ye saldırılarında uluslararası kamuoyunun desteğini kaybediyor

Gazze Şeridi'ndeki trajediye ilişkin görüntüler her geçen gün giderek yayılırken İsrail, abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarını sürdürmek için uluslararası kamuoyu önünde yürüttüğü "mücadeleyi" kaybediyor.

Gazze Şeridi'ndeki trajediye ilişkin görüntüler her geçen gün giderek yayılırken İsrail, abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarını sürdürmek için uluslararası kamuoyu önünde yürüttüğü "mücadeleyi" kaybediyor.

İsrail, ikinci ayına giren saldırıların devamı için uluslararası desteğe önem veriyor ve ordusunun, belirlediği hedeflere ulaşamaması nedeniyle çatışmaların daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor.

İsrail, 7 Ekim'de çatışmaların başlamasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda Gazze Şeridi'ni çevreleyen İsrail beldelerinden ilk güne ait görüntüleri kullanmış, başta ABD olmak üzere Batı'nın desteğini almıştı.

Ancak Gazze Şeridi'nden yıkım ve katliam görüntüleri gelmeye başladıkça uluslararası kamuoyunun ilgisi Filistinlilerin tarafına yöneldi. Bu kapsamda, Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerinin başkentleri, Filistinlilerle dayanışma için düzenlenen gösterilere sahne olmaya başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus, Yemen gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra soğuk havaya aldırış etmeden Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsviçre'nin Cenevre kenti ile İngiltere'nin başkenti Londra gibi Avrupa ülkeleri ve ABD ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler tarafından Tel Aviv'de olmak üzere dünya genelinde gösteriler düzenledi.

Dünya medyasında Filistin hikayesinin etkisi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde "Bir ay sonra yeni bir gerçekle karşı karşıyayız. Uluslararası medyada öne çıkan görüntüler Yahudi yerleşim birimlerindeki katliam görüntüleri değil, Gazze'deki ölüm ve yıkım görüntüleri" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in "kendini savunma hikayesinin" ordunun faaliyetleri için yeterli alan sağlanması konusundaki görevini yerine getiremediği belirtilen haberde, Filistin hikayeleri ve fotoğraflarının dünya kamuoyunu etkisi altına aldığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki ölüm ve yıkım sahnelerini yayınlamanın yanı sıra Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, gıda, yakıt ve elektrik girişinin engellenmesine tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunuyor.

İsrail, dünya halkları nezdinde yüksek itibara sahip olan bu kuruluşların sergilediği tutumlardan da memnun değil.

Kanal 12'nin haberinde, İsrail'in şu ana kadar istediği şekilde nefes alabileceği alanı oluşturamadığına işaret edilerek, bunun da belirlediği hedeflerin gerçekleşmesinde zorluk oluşturabileceği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in hedeflerine ulaşmak için acele etmesi durumunda da hata ihtimalinin yükseleceğine dikkat çekildi.

Çatışmaların başlamasından bir ay sonra varılan bu noktanın, çatışmaların devamı açısından hayati önem taşıdığı, İsrail'in yarın için hiçbir planı olmaksızın bu savaşa girdiği belirtildi.

İsrail'in uluslararası kamuoyundaki kan kaybı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4 Kasım'dan bu yana savaşın devamı için destek toplamak amacıyla yerel televizyon kanallarında aktif şekilde boy gösteriyor.

Bennett, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası durumlarının iyi olmadığını, New York ve Washington'da siyasi medya turuna çıkacağını belirtti.

Bu ziyaretiyle Bennett, "Ordu komutanlarına Hamas'ı ortadan kaldırmak için tam bir hareket özgürlüğü verilmesi adına İsrail hükümetinin kamuoyu, ABD Kongresi ve yönetimi nezdindeki konumunun güçlendirilmesine yardımcı olmayı" hedeflediğini aktardı.

Dünya kamuoyunun artık İsrail çıkarına olmadığını kaydeden Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, resmi sözcülerin yanı sıra çok sayıda askeri yetkiliyi de saldırılarını müdafaa etmek için yabancı medyada konuşmak üzere görevlendirdi.

Buna ek olarak "İsrail anlatısının" sosyal medya platformları üzerinden yayılması için de onlarca İsrailli gazetecinin seferber edilmesi dikkati çekiyor.

Yahudilerin, savaş karşıtı gösterileri

ABD'deki Yahudi grupların, New York, Washington, San Francisco ve diğer eyaletlerde düzenlenen gösterilerde Gazze'ye yönelik saldırılara karşı dikkate değer bir rol oynamasının ardından dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin, Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve savaşın sona ermesini destekleyen gösterilere katılması, aralarında gazetecilerin de bulunduğu İsraillilerde şok etkisi yarattı.

İsrailli yazar Attila Somfalvi, Yediot Ahronot gazetesinde "İsrail'e sırtını dönen Yahudiler kimler?" başlığıyla yayımlanan makalesinde, İsrail'den nefret eden topluluğun gün yüzüne çıktığı ifadesini kullandı.

Somfalvi, makalesinde, "bunlar arasında en şaşırtıcı olanlarının, acımasızca saldırıya uğrayan milletlerine karşı karalama kampanyasına katılan Yahudiler olduğunu" savundu.

Endişe uyandıran sayıda Yahudi'nin, Gazze saldırısını reddeden kampanyaya katıldığına işaret eden Somfalvi, "Ortaya çıkan bariz tarih bilgisizliği acı verici ve biz Yahudileri bu bedbaht durumun nasıl olduğunu ve sebebini düşünmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.