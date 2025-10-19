Haberler

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Girişini Durdurdu

İsrail hükümeti, ordunun tavsiyesine dayanarak Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması ile ilişkili olarak alındı.

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durduruldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
