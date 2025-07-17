İsrail Gazze'ye İnsani Yardım Girişi İçin Destek Vereceğini Açıkladı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği siyasi koordinatörü Reut Shapir Ben-Naftaly, İsrail'in gıda, bebek maması, ilaç ve kritik malzemelerin" Gazze'ye girişini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ben-Naftaly, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil oturumla Gazze'deki insani durumun görüşüldüğü toplantıda konuştu.

İsrail'in çeşitli BM kurumlarıyla en üst düzeyde iyi niyetle işbirliği yaptığını vurgulayan Ben-Naftaly, "İsrail gıda, bebek maması, ilaç ve kritik malzemelerin girişini desteklemeye devam edecek." dedi.

Ben-Naftaly, İsrail'in uluslararası kuruluşlarla birlikte, Gazze'ye tonlarca insani yardımın girişini kolaylaştırdığını savunarak, "Bu çabalar Gazze İnsani Yardım Vakfı ile koordine edildi ve vakıf şu ana kadar Gazze halkına 66 milyondan fazla öğün yemek dağıttı. Ayrıca, Gazze'deki fırınlara 7 bin 500 tondan fazla un dağıtıldı ve ailelerin ekmek ihtiyacını karşıladı. "ifadelerini kullandı.

Bu hafta başında, UNICEF tarafından Gazze'ye gönderilen yaklaşık 100 ton bebek mamasının İsrail'in kolaylaştırdığı geçiş noktasından Gazze'ye girdini kaydeden Ben-Naftaly, "Yardımın Gazze'deki siviller için olduğu, Hamas için olmadığı kesinlikle açık olmalıdır ve biz bunu kolaylaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştug

"Sahada rehine anlaşması sağlamak için ciddi çabalar var"

Ben-Naftaly, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarete değinerek, "Sahada rehine anlaşması sağlamak için ciddi çabalar var. Başbakan Netanyahu'nun geçen hafta Başkan Trump ve diğer üst düzey yönetim yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a yaptığı ziyaret, İsrail'in rehine anlaşması sağlanması konusundaki kararlılığını vurgulamıştır. İsrail, sevdiklerimizi evlerine geri getirecek bir anlaşma sağlanması için ABD, Mısır ve Katar ile yakın işbirliğini sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

İsrail ile iyi niyetle çalışmak isteyen bölgesel ortakların bulunduğunun altını çizen Ben-Naftaly, "Bölgedeki çocuklara umut getirmek için bizimle işbirliği yapan bölgesel ortaklar var. Bu hedef gerçekleştirilebilir." dedi.

Ben-Naftaly, İsrail'in rehine anlaşmasına varmak için ABD, Mısır ve Katar ile işbirliğini sürdüreceğini dile getirerek, BMGK'yı Hamas'tan elindeki tüm rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmasını talep etmeye davet etti.