İsrail, Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

GAZZE, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail ve Filistin kaynaklarına göre İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi'nden ülkenin güneyine roketli saldırı düzenlenmesine karşılık olarak Çarşamba günü erken saatlerde buradaki askeri tesislere yoğun hava saldırısı düzenledi.

GAZZE, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail ve Filistin kaynaklarına göre İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi'nden ülkenin güneyine roketli saldırı düzenlenmesine karşılık olarak Çarşamba günü erken saatlerde buradaki askeri tesislere yoğun hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki güvenlik kaynakları, İsrail'in hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin güneybatı ve iç kesiminde İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri koluna ait iki askeri garnizonu hedef aldığını söyledi.

Garnizonlarda ciddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İsrail Radyosu, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine yönelik roket ve havan saldırılarının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını, sadece bir binaya hasar verdiğini kaydetti.

Radyo, roket saldırısının, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Eski Şehir'in bazı mahallelerinde İsrail polisiyle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların ardından düzenlendiğini belirtti.