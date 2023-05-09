İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 13 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kaydedilen ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısında 4'ü çocuk 4'ü kadın olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 7'si kadın 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadından 3 kişi öldü

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrodan 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Kudüs Tugaylarının lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölge Komutanı Halil el-Behtini ve Batı Şeria'daki askeri çalışma yöneticilerinden Tarık İzzeddin ile bu isimlerin eşleri ve çocukları için duyulan üzüntü ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" belirtti.

Silmi, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"

Hamas: İsrail bedelini ödeyecek

Öte yandan Hamas Hareketi lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Heniye, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgalin kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir."

İsrail ordusu ise Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugaylarına bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri de ayrı ayrı belirtildi.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamayla, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini bildirdi.