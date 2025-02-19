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İsrail, Gazze'ye Ağır İş Makineleri Girişine İzin Verdi

İsrail, Gazze'ye Ağır İş Makineleri Girişine İzin Verdi
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İsrailli yetkililer, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ağır iş makinelerinin girişine izin verdi. Uzun müzakerelerin ardından verilen izin, ekipmanın enkaz temizleme ve altyapı yenileme amaçlı kullanılacağını belirten Hamas tarafından duyuruldu.

GAZZE, 19 Şubat (Xinhua) -- İsrailli yetkililer salı günü Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ağır iş makinelerinin girişine izin verdi.

Xinhua'ya konuşan ancak adlarının açıklanmasını istemeyen Gazze'deki Filistinli kaynaklar, buldozerler, ekskavatörler ve nakliye kamyonları gibi ekipmanların geçişine uzun süren müzakerelerin ardından izin verildiğini söyledi. İsrail başlangıçta ekipmanların askeri amaçlarla kullanılabileceğine dair endişelerini gerekçe göstererek girişlerini engellemişti.

Hamas ise bu ekipmanın kesinlikle enkaz temizleme ve İsrail'in son saldırılarında zarar gören altyapının yenilenmesi için kullanılacağını vurguladı.

İsrail savaş sırasında ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine sıkı kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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