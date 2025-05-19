İsrail, Gazze'ye 9 Yardım Tırının Girişine İzin Verecek

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ne bugün 9 yardım tırının girmesine izin vereceği iddia edildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Tel Aviv yönetiminin 9 yardım tırının girişine izin verme niyetinde olduğu öne sürüldü.

Haberde İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan'ın "Çocuklara yönelik gıda dahil olmak üzere insani yardım yüklü 9 tır önümüzdeki saatlerde İsrail toprakları üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş ise Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün ilerleyen saatlerde ek yardım kamyonlarının da gelmesi bekleniyor ancak henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'de yer alan haberlere göre, beklenen yardım girişi, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e yaptırım uygulanması yönündeki baskı ve tehditleri altında gerçekleşecek.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımının bir parçası olarak, en son 2 Mart'ta sınır kapılarını kapatarak yardım geçişlerini durdurmuştu. Tel Aviv yönetimi, böylece Gazze'deki yaklaşık 2,4 milyon Filistinliyi sistematik olarak açlığa mahkum etmeye devam ediyor.