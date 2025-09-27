İsrail Gazze'ye 133 Saldırı Düzenledi, 1903 Filistinli Öldürüldü

İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiği belirtildi.

İsrail, kuzeyde bulunan Gazze kentindeki Filistinlileri, "güvenli" olduğu iddiasıyla güneye ve özellikle de Mevasi bölgesine sürüyor. Ancak orta ve güney bölgelere düzenlenen saldırılar, Gazze Şeridi'nde güvenli hiç bir yer olmadığını ortaya koyuyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da bu gerçeklik rakamlara döküldü.

İsrail'in "güney ve orta kesimin güvenli ve insani bölgeler olduğu" yönündeki yalanlarının büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu yanıltıcı medya propagandası gerçekle çelişiyor. İsrail 11 Ağustos'tan bu yana, Mevasi de dahil olmak üzere orta kesimdeki ve güneydeki kentlere 133 saldırı düzenledi ve katliamlar gerçekleştirdi." denildi.

Gazze'den zorunlu göçün başladığı tarihten bu yana düzenlenen bu saldırılarda 1903 Filistinlinin öldüğü, bu rakamın söz konusu tarihlerde Gazze genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 46'sına tekabül ettiği aktarıldı.

Bunun, İsrail'in sivilleri doğrudan hedef aldığının ve "etnik temizlik, soykırım ve zorla yerinden etmeyi" sistematik bir savaş aracı olarak kullandığının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve soykırımını derhal durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.