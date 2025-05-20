İsrail, Gazze'ye 100 Yardım Tırının Girişini Onayladı

İsrail, Gazze'ye 100 Yardım Tırının Girişini Onayladı
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Birleşmiş Milletler Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 100 kadar tırın girişini onayladığını duyurdu. Bu, 2 Mart'tan bu yana ilk büyük yardım girişi olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in, insani yardım malzemesi taşıyan 100 kadar tırın daha Gazze'ye girişini onayladığını bildirdi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye 100 kadar yardım tırının girişini onayladığını belirten Laerke, bunun, 2 Mart'tan sonra ilk kez dün giriş yapması için onay alınan 9 yardım tırına kıyasla önemli bir artış olduğunu kaydetti.

Laerke, "Bugün daha fazla kamyonun girmesi için talepte bulunduk ve onay aldık. Dün onaylanandan çok daha fazla." dedi.

Bu onayın ardından yardım tırlarının hepsinin bugün Gazze'ye giriş yapmasını beklediklerini aktaran Laerke, yardım malzemelerinin bir an önce dağıtılmasının önemine işaret etti.

Laerke, dün Gazze'ye giriş yapan 5 kamyonun bile İsrail yetkililerinin devam eden kontrol önlemleri nedeniyle henüz teslimat için serbest bırakılmadığını hatırlattı.

"Bu 9 kamyondan 5'i aslında Gazze'ye giriş yaptı. Lojistik nedenlerle diğer 4'ü giremedi." ifadelerini kullanan Laerke, geçişlerin karmaşık bir transfer sürecini içerdiğini söyledi.

İsrail, Gazze'ye yardımların girişini durdurmuştu

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne gıda, insani yardım, yakıt ve tıbbi malzeme girişini durdurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 5 yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirilmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da İsrail'in 11 hafta süren tam abluka uygulamasının ardından Gazze'ye "geçici olarak, sınırlı sayıda" yardım ulaştırılmasına izin verildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü basın toplantısında, Gazze'ye temel gıda malzemelerinden oluşan sadece 9 tırın geçişine izin verildiğini ancak bu yardımların az da olsa yarın devam etmesinin beklendiğini söylemişti.

Gazze'deki hükümet de Gazze'ye "sınırlı sayıda yardım tırının ulaştığının" duyurulmasının ardından, bölgeye "gerçek bir yardımın ulaşmadığını" belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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