İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti Güncel Haberler İsrail ordusu, Gazze sınırındaki tel örgülerin yakınında gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası atarak müdahale etti. İsrail ordusu, Gazze sınırındaki tel örgülerin yakınında gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası atarak müdahale etti. Onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin dün Cenin ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi öldürmesini protesto etmek için Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile İsrail'i birbirinden ayıran tel örgülerin yakınında toplandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Filistin Sağlık Bakanlığı dün, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinlinin, Doğu Kudüs'ün Ram bölgesinde de 1 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs İsrail Gazze Güncel Haberler

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