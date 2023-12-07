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İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr El-Belah Kentini Vurdu

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BELAH, 7 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binayı kontrol eden insanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Filistin Haber Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

DEYR EL-BELAH, 7 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binayı kontrol eden insanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Filistin Haber Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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