İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr El-Belah Kentini Vurdu
BELAH, 7 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binayı kontrol eden insanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Filistin Haber Ajansı/Xinhua aracılığıyla)
DEYR EL-BELAH, 7 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, İsrail hava saldırılarında yıkılan bir binayı kontrol eden insanlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Filistin Haber Ajansı/Xinhua aracılığıyla)