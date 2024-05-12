İsrail, Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyindeki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladığı, sivil savunma ekiplerinin ise ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Sivil Savunma Kurumu sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki bölgelerde sivillerin yaşadığı evlere saldırılarını yoğunlaştırdığını dile getirdi.

Güneyde Refah, kuzeyde ise Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahalleleri ile Cibaliya'dan yardım çağrıları aldıklarını kaydeden Basal, "Ne yazık ki, sivil savunma görevlilerinin can güvenliği olmadığı için vatandaşların hayatlarını kurtarmak için müdahale etmekte büyük zorluk çekiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.