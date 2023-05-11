- İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor: Can kaybı 28'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken can kaybı 28'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Han Yunus ve Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybederken, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 28'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden 43 yaşındaki Ahmed Abu Daqqa'nın bulunduğunu aktarılarak, İsrail savaş uçaklarının Dakka'nın Bani Suhaila kasabasındaki evini vurduğunu belirtildi.

IDF, iki gün boyunca Daqqa'yı takip etmiş

İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanı Tümgeneral Eliezer Toledano yaptığı açıklamada, Daqqa'nın arasında İslami Cihad Hareketi'nin roketlerinden sorumlu olduğunu ileri sürerek, İslami Cihad Hareketi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagarai ise, ordunun saldırıdan önce Daqqa'yı iki gün boyunca izleyerek, ailesinden ayrılmasını beklediğini açıkladı.

Saldırıların ardından İsrail'e roket fırlatıldı

Hava saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler fırlatılırken, birçok kentte siren sesleri yükseldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 20 kilometre güneyinde Rehovot'ta yerleşim yerine bir roket isabet etti. Kentteki bir otoparkta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.