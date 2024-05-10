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İsrail, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini gece boyunca havadan bombaladı. Saldırılarda birçok ev hedef alındı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini gece boyunca havadan bombaladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 217. gününde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok yerleşim yerini bombaladığına işaret edilen haberde, kentteki Yermuk Caddesi'nde bombalanan bir evde 3 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze kentindeki Nafak Caddesi'nde hedef aldığı bir evde 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentindeki Zeytun, Sabra, Nasr, Tel el-Hava ve Şati Mülteci Kampı'nda birçok evi bombaladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine de saldırılar düzenlediği bilgisi yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hava saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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