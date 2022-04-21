İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e Atılan Roketi Durdurmak İçin Füze Fırlattı - Haberler

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İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e Atılan Roketi Durdurmak İçin Füze Fırlattı

Xinhua - Güncel
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İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e Atılan Roketi Durdurmak İçin Füze Fırlattı

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan bir roketi durdurmak için İsrail hava savunma sistemi tarafından füzeler ateşlendi, 21 Nisan 2022.

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan bir roketi durdurmak için İsrail hava savunma sistemi tarafından füzeler ateşlendi, 21 Nisan 2022. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Çarşamba gecesi, bu hafta ikinci kez Gazze Şeridi'nden İsrail bölgesine bir roket fırlatıldığı belirtildi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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