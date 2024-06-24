İsrail, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere müdahale etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden atılan iki rokete müdahale edildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinden fırlatılan 2 rokete müdahale ettiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Askalan kentinde sirenlerin çalmasının ardından sığınağa koşan 2 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Haberde, uyarı sirenlerinin Askalan, Siderot, Mefalsim, Kermiya ve Netiv Haasara'da çaldığı aktarıldı.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Askalan, Siderot ve Mefalsim'deki yerleşim yerlerinin çok sayıda roketle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.