Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tahliyesini planlamıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesine tahliye edilmesi planlanmıyor. İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Filistinliler, güvenli alanlara yönelmek zorunda kalıyor.

İsrail medyası, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesine tahliye edilmesinin planlanmadığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, Refah bölgesine tahliyesi planlanmıyor.

Haberde, Mısır ile İsrail arasındaki ilişkilerin stratejik olduğu, iki ülkenin de Filistinlilerin Gazze sınırından Sina'ya girişine engel olmak için işbirliği yaptığı aktarıldı.

Bu iddialara rağmen İsrail ordusunun hava, kara ve denizden aralıksız saldırılarının yanı sıra karadan yürüttüğü işgal girişimleri nedeniyle her gün yüzlerce can kaybı ve yaralının ardından Filistinliler, güneydeki "daha güvenli alanlara" yönelmek zorunda kalıyor.

KAN'da ayrıca Tel Aviv'in Türkiye, Mısır, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde 4 sahra hastanesi kurma teklifine olumlu cevap vermesinin beklendiğine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Mısır Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title