İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tahliyesini planlamıyor

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesine tahliye edilmesi planlanmıyor. İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Filistinliler, güvenli alanlara yönelmek zorunda kalıyor.

İsrail medyası, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah bölgesine tahliye edilmesinin planlanmadığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, Refah bölgesine tahliyesi planlanmıyor.

Haberde, Mısır ile İsrail arasındaki ilişkilerin stratejik olduğu, iki ülkenin de Filistinlilerin Gazze sınırından Sina'ya girişine engel olmak için işbirliği yaptığı aktarıldı.

Bu iddialara rağmen İsrail ordusunun hava, kara ve denizden aralıksız saldırılarının yanı sıra karadan yürüttüğü işgal girişimleri nedeniyle her gün yüzlerce can kaybı ve yaralının ardından Filistinliler, güneydeki "daha güvenli alanlara" yönelmek zorunda kalıyor.

KAN'da ayrıca Tel Aviv'in Türkiye, Mısır, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde 4 sahra hastanesi kurma teklifine olumlu cevap vermesinin beklendiğine yer verildi.