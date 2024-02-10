İsrail, Gazze Şeridi'nde Refah kentinde operasyon yapmaya hazırlanıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde bulunan Refah kentinde operasyon yapacaklarını açıkladı. Refah kenti, Gazze'nin nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.
GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Daha önce İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak belirlenen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti, Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun "Refah'ta operasyon yapmaya hazırlandığını" söyledi.