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İsrail, Gazze Şeridi'nde Refah kentinde operasyon yapmaya hazırlanıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde bulunan Refah kentinde operasyon yapacaklarını açıkladı. Refah kenti, Gazze'nin nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.

GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Daha önce İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak belirlenen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti, Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun "Refah'ta operasyon yapmaya hazırlandığını" söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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