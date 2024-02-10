İsrail, Gazze Şeridi'nde Refah kentinde operasyon yapmaya hazırlanıyor

GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Daha önce İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak belirlenen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti, Gazze'nin 2 milyonu aşkın nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı bir bölge konumunda bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun "Refah'ta operasyon yapmaya hazırlandığını" söyledi.