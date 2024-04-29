İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderebilir

İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için bir heyeti "Hamas'ın yanıtına bağlı olarak" yarın Kahire'ye gönderebileceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, müzakerelere katılan bir yetkili, "Mossad, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten bir heyetin salı günü Kahire'ye gidebileceği" bilgisini paylaştı.

Söz konusu İsrailli yetkili, heyetin Kahire'ye gitmesinin "Hamas'ın yanıtına bağlı olduğunu" ifade etti.

Haberde, " İsrail'in esir takası müzakerelerinde yol ayrımına geldiği" değerlendirilirken, İsrail ile Mısır arasındaki görüşmelerin "devam ettiği" ve Tel Aviv'in Hamas'a sunduğu son teklifte "esnek davrandığı" savunuldu.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed", Mısır'ın Hamas ile müzakereler için İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiğini bildirmişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.