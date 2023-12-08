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İsrail, Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe saldırdı

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İsrail ordusu, 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde karadan, denizden ve havadan 450'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Hamas'ın donanma ve istihbarat yeteneklerine zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.

İsrail ordusu 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe "karadan, denizden ve havadan" saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde Hamas deniz kuvvetlerinin kullandığı altyapıya top mermileri ve hassas mühimmatlarla saldırdığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bunu Hamas'ın "donanma ve istihbarat yeteneklerine geniş çapta zarar vermek amacıyla" gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta da "bir hücre evine yaklaşık 2 saat süren hava saldırısı" düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

"Son 24 saatte havadan, denizden ve karadan 450'den fazla hedefe saldırı düzenlendi." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde çatışmaların sürdüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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