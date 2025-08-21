İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 48 Ölü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil alanlara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen siviller, İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail birkaç gündür saldırılarına devam ettiği Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mahallede bir ailenin evini hedef alan bombalı saldırıda aralarındaki çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesinin Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alan vuruldu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aynı beldeye İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de sürdürüyor.

İsrail ordusu 11 gündür Zeytun ve Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu Munasara Mülteci Kampı'nı tahliye uyarısı yaptıktan sonra yıktı.

Zorla yerinden edilen aileler bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı, çok sayıda kişi ise yaralandı.