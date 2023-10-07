İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar, İsrail'de şok etkisi yaratırken, Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar, İsrail'de şok etkisi yaratırken, Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı. İsrail ordusu, 06.30'da ülkenin güneyindeki bölgelerde Gazze'den atılan roketler nedeniyle siren çaldığını duyurdu.

Bu duyurudan sonra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı.

Dayf, ilk aşamasında İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirterek "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." ifadesini kullandı.

Bu duyurudan kısa süre sonra İslami Cihad Hareketi, yayımladığı bildiride Kassam ile hareket edileceğini açıkladı. İsrail ordusu da atılan roketlere karşılık Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu.

Filistinli gruplar Siderot kentine sızdı

Gazze'den atılan roketlerin şoku geçmeden İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgede yer alan Siderot kentine Filistinli silahlı grupların sızdığına yönelik görüntüler sosyal medyada yer almaya başladı.

Görüntülerde, yüzleri maskeli silahlı Filistinlilerin Siderot sokaklarında araçlarla dolaştığı ve bazılarının İsrail güçleriyle çatıştığı görüldü.

Bu görüntülerden kısa süre sonra İsrail ordusu yeni bir açıklama yapıp, Gazze'den bir grup silahlı Filistinlinin İsrail topraklarına sızdığını belirterek sınır bölgesine yakın yerleşimlerde ikamet edenlerden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Sosyal medyada ise silahlı bazı Filistinlilerin paramotor ile Gazze'den İsrail'e geçtiği anları gösteren görüntüler yer almaya başladı. Bunun yanı sıra İsrail'in Gazze Sınırı'na ördüğü dikenli tellerin sökülüp çok sayıda silahlı Filistinlinin araç veya motosikletle İsrail tarafına geçtiği görüntüler de paylaşıldı.

Atılan roketlerin şokunu atlatamayan İsrail için Filistinlilerin Gazze'den sınırın karşı tarafına sızması yeni bir şok etkisi yarattı.

İsrailli yetkililer uzun süre suskun kaldı

Filistinli grupların başlattığı "Aksa Tufanı", İsrail'in son yıllarda yaşadığı en büyük şoklardan biri olarak yorumlanıyor. Hem roket atışları hem de Filistinli grupların sınır bölgelerine yakın İsrail topraklarına sızmasının üzerinden saatler geçse de Tel Aviv yönetimi sessizliğini uzun süre korudu.

Sessizliği ilk olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bozdu. Gallant, roketlerin ateşlenmesinden yaklaşık 4 saat sonra yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada Gallant, "Hamas'ın İsrail'e savaş başlatarak büyük bir hata yaptığını" söyledi. Savunma Bakanı ayrıca İsrail'in büyük çaplı olaylarda veya savaşlarda başvurduğu yöntem olan ülkedeki yedek askerlerin göreve çağrılması kararını da onayladı.

Öte yandan Hamas, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini savundu.

Sosyal medyada ise esir alınan İsrail askerleri ve bazı sivillerin Gazze'ye getirildiğine ilişkin görüntüler dolaşmaya başladı.

Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı"nda çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Gazze'den roket atışları yoğun şekilde devam etti. Sınıra yakın bölgelerin yanı sıra başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs'te de sirenler sık sık duyuldu.

Gazze sınırına yakın Aşkelon, roket atışlarından en çok etkilenen yerleşim bölgelerinden biri oldu. Kentte roket isabet eden birçok noktadan dumanlar yükseldi.

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, roket atışlarının başladığı andan yaklaşık 4 saat sonra Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri koluna ait hedeflere çok sayıda uçakla hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Bölgede bazı devlet binalarının da aralarında bulunduğu yerlerin vurulmasına ilişkin görüntüler yerel basında yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saatler sonra "Aksa Tufanı" sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin görüntülü açıklama yayımladı. Netanyahu, "bunun bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş olduğunu ve bu savaşı kazanacakları" ifadesini kullandı.

İsrail'de 40 kişi öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin açıklama geldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre, 40 İsraillinin öldüğünü, 70'ten fazla kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde tedavi altına alınan yaralıların sayısı yerel basında yüzlerle ifade ediliyor. Yerel basın, can kayıplarının daha da artabileceğini aktarıyor.

Gazze Sınırı'na yakın bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor

Tel Aviv basınında yer alan haberlere göre, Gazze Sınırı'nın İsrail tarafından bazı noktalarda Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sabahki kadar olmasa da Gazze Sınırı'na yakın bölgelere yönelik roket atışlarının devam ettiği ve zaman zaman sirenlerin çaldığı bildiriliyor.