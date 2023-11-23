İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişiyi öldürdü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarına hava saldırıları düzenledi.

Evlerin hedef alındığı Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda bulunan Ma'an bölgesindeki bir evin hedef alındığı hava saldırısında da 3 kişi öldü, bazıları ise yaralandı.