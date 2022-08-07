İsrail Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi yaralandı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridinin güneyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bildirilirken İsrail, İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridinin güneyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bildirilirken İsrail, İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.
AA / Fadi Alwahidi - Güncel