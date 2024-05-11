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İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yoğun hava saldırıları düzenledi

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İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırısı başlattığını belirtti.

Saldırıların Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı, Gazze şehir merkezinde yer alan Es-Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan bombardımanda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bölgede saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, resmi kaynaklardan can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cibaliya'ya saldırılar düzenlediği belirtilerek, saldırılarda, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait noktaların" hedef alındığı iddia edildi.

Al Jazeera muhabirinin evi de vuruldu

Uzun süredir Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Enes El-Şerif'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evi de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Saldırı sırasında evinde olmayan Şerif, bombardımanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Filistinlilerin sığındığı okul yakınındaki binanın vurulması kameraya yansıdı

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail hava saldırısının Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun yakınındaki binayı hedef aldığı anın görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde İsrail hava saldırısı nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulun yakınındaki bir binadan alevler yükseliyor ve patlama sesi duyuluyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'nın da yer aldığı bazı bölgelerdeki Filistinlilerden ayrılmaları uyarısı yapmış, uyarının ardından Gazze'nin kuzeyine hava saldırıları başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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