İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Filistinli gruplara ait askeri bir alanı ve tarım arazilerini bombaladı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde de silahlı grupların bulunduğu bir bölgeyi vurduğunu aktardı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükselmişti.