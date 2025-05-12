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İsrail, Gazze için Doha'ya Müzakere Heyeti Gönderiyor

İsrail, Gazze için Doha'ya Müzakere Heyeti Gönderiyor
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile görüşmesinin ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası için Doha'ya müzakere heyeti göndereceklerini açıkladı. Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askeri serbest bırakacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya müzakere heyetini göndereceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, bugün ülkeye gelen Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

İsrail'in ateşkesi bozarak 18 Mart'ta başlattığı saldırılardan önce Witkoff'un sunduğu ateşkes taslağının ele alındığı aktarılan açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) bu amaçla yarın Doha'ya bir müzakere heyetinin gönderilmesi talimatını verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Netanyahu, Doha'da ateşkes ve esir takası için müzakereler yürütülürken İsrail'in Gazze'ye saldırılara devam edeceğini vurguladı.

Witkoff'la bir araya gelmesinin ardından Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la da görüştü.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakacağını açıklamıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin, bugün serbest bırakılması bekleniyor

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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