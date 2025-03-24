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İsrail, Gazze Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'ye İşkence Uyguladı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin, 5 sorguda fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü, 25 gün hücre hapsinde kaldığı belirtildi. Ebu Safiyye'nin durumu hakkında endişeler devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve 3 aya yakın bir süredir tuttuğu Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde Ebu Safiyye'yi ziyaret eden avukat Gayd Kasım'ın verdiği bilgiler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin, işkence, darp ve taciz gibi fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği ifade edildi.

Doktorun, Ofer Hapishanesinde 25 gün hücre hapsinde kaldığı bildirilen açıklamada, en uzunu 13 gün olmak üzere çeşitli sorgulara tabi tutulan Safiyye'nin fiziksel, ahlaki ve psikolojik olarak tükenmiş durumda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de savaşın yeniden başladığını öğrendiğinde çok etkilenen Ebu Safiyye'nin, hapishanedeyken tek endişesinin Gazze'deki sağlık personeli, yaralılar ve hemşirelerin durumu olduğu kaydedilerek, yasa dışı savaşçı olarak görülen Ebu Safiyye'nin henüz yargılanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin, uzun süre sonra elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayımlanmıştı.

İsrail'in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj, 19 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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