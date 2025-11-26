Haberler

İsrail, Gazze'den Teslim Alınan Cesedin İsrailli Esire Ait Olduğunu Doğruladı

Güncelleme:
İsrail yönetimi, Hamas'ın Gazze'de teslim ettiği cesedin İsrailli esir Dror Or'a ait olduğunu açıkladı. Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze'de hala iki esir cenazesi bulunuyor.

İsrail yönetimi, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla salı günü teslim ettiği cesedin İsrailli esire ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, teslim alınan cesedin İsrailli esirlerden Dror Or'a ait olduğunun tespit edildiği, ailesinin cenaze işlemleri için bilgilendirildiği kaydedildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'nde biri İsrail diğeri Tayland vatandaşı yalnızca 2 esir cenazesi kaldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, salı akşamı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bir esirin cesedini daha Kızılhaç heyetine teslim etmişti.

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, Kızılhaç heyetine verdiği cenaze ile birlikte Gazze'deki 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etmiş oldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının yıkılması ve iş makinesi eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğa dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
