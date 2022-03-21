İsrail, Gazze'den sızma girişiminde bulundukları iddiasıyla iki Filistinliyi tutukladı - Haberler

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İsrail, Gazze'den sızma girişiminde bulundukları iddiasıyla iki Filistinliyi tutukladı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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İsrail, Gazze'den sızma girişiminde bulundukları iddiasıyla iki Filistinliyi tutukladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına sızma girişiminde bulunduğu iddiasıyla yanlarında bıçakları olan iki Filistinliyi tutukladığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına sızma girişiminde bulunduğu iddiasıyla yanlarında bıçakları olan iki Filistinliyi tutukladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iki şüphelinin İsrail topraklarıyla Gazze'yi birbirinden ayıran tel örgülerden geçme girişimi yaptıkları sırada yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli Filistinlilerin yanlarında bıçak taşıdıkları belirtilerek, söz konusu kişilerin bıçakla saldırı planladıklarına işaret edildi.

Sorgu için şüphelilerin götürüldüğü ancak hangi güvenlik merkezine sevk edildiği belirtilmezken, tutukluların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki direniş hareketlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze ile arasına tampon bölge kuran İsrail güvenlik güçleri, iki taraf arasındaki paralel bölgeye 300 metre yaklaşan kişilere ateş açıyor ya da tutukluyor.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Saldırı, İsrail, Gazze, Güncel, Haberler

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