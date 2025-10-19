Haberler

İsrail, Gazze'den İki İsrailli Esirin Cesedini Daha Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında Hamas'tan aldığı iki İsrailli esirin cesedini teslim aldı. Böylece teslim edilen ölü esir cesedi sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 2 İsrailli esirin cesedinin daha teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cesetlerin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailelerine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esirlere ait cesetlerin sayısı 12'ye çıkarken, ölen 28 esirden 16'sının cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

Hamas, daha önce 11 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 11 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
